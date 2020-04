Foggia, Corda: "Io ci spero ancora: il campionato può riprendere tra un mese"

vedi letture

Come riferisce anche lagoleada.it, dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto il tecnico del Foggia Ninni Corda: “Partiamo dal presupposto che io ci spero ancora: il campionato può riprendere tra un mese, l’ho detto qualche tempo fa. Se la stagione finisse a giugno o luglio andrebbe bene lo stesso. Dunque aspettiamo prima di dire che col Bitonto non ci sarà alcuno scontro diretto. Abbiamo le possibilità per arrivare in vetta: siamo a un punto dal Bitonto e abbiamo lo scontro diretto allo “Zaccheria”, un grande vantaggio per noi. Insomma sarebbe un peccato non salire in Serie C direttamente, con tutte queste opportunità al nostro arco. Per questo non dispero e aspetto con pazienza”.