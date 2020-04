Foggia, Corda: "Nessuna via legale: andremo in C in quanto miglior seconda della D"

Dalle telecamere di Antenna Sud, come riferisce tuttocalciopuglia.com, il tecnico del Foggia Ninni Corda ha parlato del futuro, e di come questa pandemia influirà sulla Serie D: "Non ci sarà bisogno di vie legali di alcun tipo, siamo secondi a -1 dal Bitonto, siamo la miglior seconda dei nove gironi e stiamo disputando un campionato straordinario. Avremmo peraltro avuto lo scontro diretto in casa. Che si possa non andare in C, in caso di stop ai campionati, la vedo dura. Ci sono diverse società che già prima del Coronavirus non sarebbero riuscite a iscriversi al prossimo campionato. Ho però fiducia nel lavoro di Sibilia e di Barbiero, sono sicuro che troveranno la soluzione giusta. Ripartire, vedendo quelli che sono i protocolli medici, è a oggi sempre più complicato e tanto per la D quanto per la C sarebbe una forzatura. I dottori sconsigliavano ai dilettanti di riprendere le attività già dieci giorni fa".