LA JUVENTUS CI HA PROVATO PER NEYMAR, ORA TANTI CASI IN USCITA, DA MANDZUKIC A PERIN. INTER: SONDAGGIO PER ERIKSEN, IL FLAMENGO VUOLE TENERE GABIGOL. TRIS DI RINNOVI IN CASA NAPOLI E LAZIO: NUOVI CONTRATTI A FABIAN, ZIELINSKI E MAKSIMOVIC DA UNA PARTE E MILINKOVIC-SAVIC, CORREA E...