© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ogni anno in Serie C arrivano almeno nove compagini dalla Serie D: poche per il Ds del Foggia Riccardo Di Bari, che, nel corso del “Gran Galà del Calcio pugliese”, si è soffermato sui meccanismi di promozione dal massimo torneo dilettantistico a quello professionistico. Queste le sue parole, riprese dal sito lagoleada.it: “Secondo me è ingiusto far salire in Serie C solo la prima in classifica. Chi vince merita, ma alle spalle ci sono sempre piazze gloriose e importanti ed è un peccato che non abbiano possibilità di ottenere la promozione. Credo che dovrebbero rivedere le regole per dare la possibilità almeno a un’altra società tramite playoff e non con il ripescaggio, perché questo è un campionato importante e difficile. È come una Serie C, per questo per me è troppo poco far salire una sola squadra”.