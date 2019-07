Foggia e Lucchese in D. Toscani chiedono iscrizione in soprannumero

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nuovo corso per Foggia e Lucchese, due dei club rimasti fuori dalla nuova stagione di Serie C. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club pugliese ha già presentato in FIGC la domanda d'iscrizione al campionato di Serie D, mentre i rossoneri di toscana hanno chiesto l'inserimento nel soprannumero.