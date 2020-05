Foggia, Felleca: "Noi migliori di tante prime in classifica. Serie C? Ci possiamo sperare"

vedi letture

Roberto Felleca, presidente del Foggia, è tornato a parlare del possibile ritorno in Serie C del club pugliese nella prossima stagione. “Ci possiamo sperare per tanti motivi - spiega dalle colonne di TuttoCalcioPuglia.com -. Partiamo dal fondo perduto pagato in modo oneroso perché identificati come società blasonata: quando paghi 500mila euro più l’iscrizione vuol dire che ti vedono come una società differente rispetto alle altre. Poi il Foggia era a un punto dalla prima, la miglior seconda per media punti, ne abbiamo conquistati più di molte prime classificate (settimi in tutta la D, ndr). E poi il blasone, lo stadio. La miglior seconda per danno economico ricevuto, perché oltre ad aver pagato il fondo perduto non abbiamo ultimato la stagione in casa, dove abbiamo avuto appunto un danno economico. Non si può applicare un regolamento standard, perché la stagione prevede trentaquattro partite. E quindi: i club che vincono ogni anno vanno in deroga quando non hanno le strutture a norma, perché è stato applicato anche quest’anno? Non c’è una vincitrice del campionato, c’è un’ammissione, e questa non prevede la deroga”.