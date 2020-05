Foggia, Gentile: "Noi in corsa per la Serie C, deve valere il principio della meritocrazia"

vedi letture

Il centrocampista del Foggia, Federico Gentile, è intervenuto ai microfoni di Canale 85 e ha parlato del futuro dei rossoneri: "Noi eravamo in piena corsa per il primo posto, con lo scontro diretto col Bitonto da giocare in casa. È normale che noi non possiamo sentirci secondi in una situazione come questa, con un solo punto di distacco dalla prima. Mi auguro che si terrà conto anche di questo per quanto riguarda ripescaggi e cose di questo tipo. Bisogna fare le cose secondo il principio della meritocrazia, e non per favori gli interessi di qualcuno", le sue parole riprese da Tuttocalciopuglia.it.