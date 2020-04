Foggia, Gentile: "Voglio dare il mio contributo per riportare la piazza dove merita"

A microfoni di tuttocalciopuglia.com, ha parlato il centrocampista e capitano del Foggia Federico Gentile: "La favola sarebbe quasi compiuta: se la stagione fosse finita oggi sarebbe andata come volevamo noi. Essere qui a Foggia è una favola a prescindere, sento affetto e stima. Sono arrivato qui da sconosciuto e ora, con lavoro e risultati, mi sento apprezzato. Qui tutti remiamo dalla stessa parte, questa città merita categorie importanti. Siamo venuti qui per questo e mi auguro di dare il mio contributo per riportare Foggia in alto”.