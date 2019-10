Foggia, goditi il gioiellino Kourfalidis. Il nuovo Barella arriva dalla Grecia

Il centrocampista in prestito dal Cagliari sta convincendo tutti in Serie D, con una squadra che vuole subito il salto di categoria

Quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite. Il primato nel Girone H della Serie D distante un solo punto. Il Foggia continua nel suo percorso di rinascita dopo la discesa negli inferi del calcio non professionistico. I rossoneri, dopo la sconfitta inaugurale contro il Fasano, hanno invertito la marcia per cercare di ritornare tra i professionisti il più rapidamente possibile. E per farlo, tra i tanti giocatori di esperienza e qualità, spicca anche una stellina non ancora maggiorenne. E' Christos Kourfalidis il giocatore più giovane in assoluto della rosa a disposizione del tecnico Corda. 17 anni ancora da compiere, il talento greco è alla prima esperienza tra i grandi, e partita dopo partita sta convincendo tutta la piazza e guadagnando spazio nelle gerarchie, in mezzo al campo.

I numeri - Le cifre parlano chiaro: nelle ultime tre giornate il centrocampista greco portato in Italia alla corte del Cagliari da Riccardo Guffanti è sempre partito titolare, collezionando 261 dei 270 minuti disponibili. Proprio i sardi puntano molto sul giocatore e per questo hanno deciso di spedirlo in prestito una piazza caldissima e desiderosa di rinascita, per permettergli di crescere il più rapidamente possibile. Kourfalidis si è adattato benissimo, non sentendo la pressione di un tifo incandescente ma anche alquanto esigente e mettendosi subito a disposizione della squadra e dei compagni, che lo hanno adottato (soprattutto i più esperti) e ne apprezzano doti umane e qualità sul manto erboso.

Le caratteristiche - Kourfalidis, in questo avvio di stagione, si è destreggiato in varie posizioni, agendo sia da centrocampista centrale, suo ruolo naturale, che da quinto di centrocampo, all'occorrenza. Affidabile nella qualità del palleggio, sta mostrando anche buona personalità e doti balistiche che lo portano spesso a cercare la conclusioni dalla distanza. Per caratteristiche e capacità di prendersi la scena e stare in campo, ricorda un altro giocatore che a Cagliari ha scritto pagine importanti: Niccolò Barella. Altra nota: Kourfalidis è ancor più giovane dei fuoriquota tradizionali, che quest'anno arrivano fino ai 2001. Eppure, nemmeno questo ne sta impedendo la sua crescita costante e il suo impiego in campo. Per un giocatore timido fuori quanto sicuro e determinato all'interno del manto erboso, dove sta rubando gli applausi degli addetti ai lavori.