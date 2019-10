© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Foggia sarebbe pronto a rinforzare il proprio reparto offensivo con un colpo esotico. Secondo Telefoggia infatti sarebbe in arrivo il centravanti Petru Leuca, classe ‘90, del Sohar Club, club del massimo campionato dell’Oman. Un giocatore nel giro della nazionale Moldava che oltre che in patria e nel paese arabo ha militato anche in Ucraina, Lituania e Grecia.