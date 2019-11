© foto di Andrea Rosito

"Idee chiare e difficoltà oggettive, non lo nascondiamo. Stiamo prendendo contatti con società per giocatori importanti che giocano titolari e sono inamovibili. Quindi dobbiamo essere bravi a saper scegliere": così, parlando di mercato a foggia.iamcalcio.it, il presidente del Foggia Roberto Felleca.

Che dalla sua pagina Facebook svela poi un retroscena: un tifoso chiede se ci sarà la possibilità di vedere l'attaccante del Bari Roberto Floriano di nuovo in rossonero, ma la risposta di Felleca non lascia dubbi, "No Floriano vuole restar a Bari per ora". Con il "per ora" che forse potrebbe far cambiare qualcosa, ma difficilmente in breve tempo.