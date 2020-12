Folgore Caratese, ecco Drogba. Didier? No, il figlio dell'ex Chelsea

vedi letture

Un figlio d'arte per la Folgore Caratese: ad allenarsi con la formazione lombarda, che milita in Serie D, c'è Isaac Drogba, figlio dell'ex attaccante del Chelsea e del Galatasaray Didier Drogba. Che ieri si è presentato al campo, per monitorare gli sviluppi del figlio, classe 2000, e passare una giornata in compagnia della squadra, dispensando foto e autografi ai presenti.

Poi, cena milanese con l'amico Romelu Lukaku, gioiello dell'Inter.