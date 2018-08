Fra conferme e arrivi di livello: ecco la Reggio Audace

© foto di Matteo Papini/Image Sport

La terza grande emiliana ai nastri di partenza della Serie D è la Reggio Audace – che ha preso il posto della fallita Reggiana – ultima a muovere i propri passi nella costruzione della squadra, ma capace di piazzare alcuni colpi importanti e sopratutto trattenere due pedine fondamentali come il portiere Davide Narduzzo e il centrale difensivo Paolo Rozzio. A rinforzare ulteriormente il reparto arretrato sono arrivati anche il terzino mancino Nazzareno Belfasti e i giovani Emanuele Cigagna, Gennaro Cozzolino, Matteo Bonora e Gabriele Masini (per gli ultimi due si tratta di ritorni). In mezzo al campo i colpi di mercato portano i nomi di Janis Cavagna, ex Trapani e Bassano, Lorenzo Staiti, ex Virtus Entella e Feralpisalò, e Wilfred Osuji, ex Salernitana. Tutti calciatori che hanno esperienza fra i professionisti che però difficilmente potranno giocare tutti assieme viste le norme sui giovani da schierare obbligatoriamente.

Davanti il tecnico ex Ravenna Mauro Antonioli ritrova un suo pupillo come Antonio Broso, lo scorso anno proprio in Romagna, a cui affiancare di volta in volta uno fra Giuseppe Ponsat, Marco Pastore e l'ultimo arrivato, il classe 2000 Giordano Bardeggia. Alle spalle del duo d'attacco invece giostrerà Nicola Luche, ex Feralpisalò. Una squadra solida e pronta a competere con le altre due grandi d'Emilia, se così la LND deciderà, o a recitare un ruolo da assoluto protagonista qualora dovesse essere inserita in un girone senza Modena e Cesena. Senza dimenticare che la società è pronta – da qui a metà settembre – a piazzare un altro acquisto di livello per rendere ancora più competitiva.