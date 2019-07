Francavilla, Barile esce allo scoperto

Grandi novità per il Francavilla Calcio 1927. Alessandro Barile, ingegnere presso il Ministero della Giustizia a Milano, di origini pugliesi, con un forte interesse per il calcio sarebbe in fase avanzata di trattativa con altri due soci che operano già nel calcio da diversi anni, per rilevare la società abruzzese. "Sto aspettando alcune risposte che definiranno questo mio percorso di vita.” Così il giovane Ingegnere classe 1985 ha risposto nei giorni seguenti alle domande poste sulla trattativa.