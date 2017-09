Frattese, panchina a Chiaiese. Giustiniani è il nuovo Team Manager

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sarà Giovanni Chiaiese, tecnico partenopeo che ha portato lo scorso anno l'Under 15 del Napoli ai quarti di finale play-off con la Juventus, a dirigere la Frattese dopo le dimissioni di Teore Grimaldi e del Dg Salvatore Lodi. Nel frattempo, il club nerostellato ha un nuovo Team Manager: si tratta di Raffaele Giustiniani, affermato professionista nel settore dell’ottica e già nello staff dell’Ischia diretta da Salvatore Campilongo. Giustiniani, che esordirà domani a Francavilla in questa sua nuova avventura, ha svolto quest’estate – per il secondo anno consecutivo – la stessa mansione con gli Under del Team Napoli Soccer, gruppo di lavoro del direttore organizzativo Italo Farinella che ha tenuto le proprie attività a Mugnano (Vallefuoco) ed Agnano (Scarfoglio). Per la Frattese, un tassello che va ad arricchire l’aspetto organizzativo della società.