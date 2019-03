© foto di Francesco Scarpetti

Davide Ferrante, difensore classe 2001 del Gavorrano, è tra gli under che si sono messi in maggiore evidenza in questo campionato di serie D. Il difensore barese ha convinto gli addetti ai lavori a suon di ottime prestazioni e il Genoa ha opzionato il calciatore. Presto potrebbe arrivare la firma con Ferrante che potrebbe giocare la prossima stagione con la Primavera del Grifone. Lo riporta tuttoseried.com.