© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttocesena.it l’esterno del ChievoVerona Emanuele Giaccherini ha parlato del momento in casa veneta e dei suoi legami con il Cesena, il club che lo ha lanciato nel grande calcio: “La nostra situazione di classifica è complicata. Ma io, anche grazie all’aiuto di mister Di Carlo, cerco di stare sempre sul pezzo. Cercheremo di vendere cara la pelle sino alla fine. In queste gare che rimangono dobbiamo fare più punti possibili, poi alla fine faremo i conti. - continua Giaccherini – Seguo sempre il Cesena, controllo i risultati e quando posso guardo le sintesi sul telefono, nel mio piccolo cerco di restare informato. Ho visto che è primo a poche giornate dalla fine e mi auguro che si possa festeggiare la meritata promozione in C il prima possibile. In particolare voglio fare un grande in bocca al lupo a De Feudis, mio ex compagno, che potrebbe festeggiare la sua quinta promozione con questa maglia addosso. Ricordi negativi? Su tutti quella legata alla gara di Coppa Italia contro l’Ascoli giocata a San Marino nel 2011. Ero a un passo dal trasferimento alla Juventus e venni mandato in tribuna, lì dei tifosi romagnoli iniziarono a contestarmi e insultarmi. Quella sera sono stato male perché volevo bene al Cesena, per fortuna le cose hanno sistemato un po' di cose”.