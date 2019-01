Gragnano, al lavoro per completare il pacchetto under

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

E' ancora attivo il mercato del Gragnano, alla ricerca di un centrale difensivo e di un centrocampista per completare il roster a disposizione di Rosario Campana. Si cercano due profili under e, in tal senso, sono incessanti i contatti con club professionistici disposti a chiudere qualche affare col club gialloblu. I pastai, che a breve dovrebbero completare la cessione del giovane attaccante guineano Gassama al Potenza, si trovano ancora in zona play-out nel girone H di serie D, ma vengono da sette risultati utili consecutivi, con cinque pareggi e due vittorie di cui una pesante ottenuta in casa dieci giorni fa nello scontro diretto col Sorrento. Una striscia positiva che si è conclusa con soli tre gol al passivo rendendo di fatto quella di Campana la miglior difesa di tutte le squadre pericolanti, con appena 19 reti incassate. Proprio di recente, la società ha perfezionato la propria struttura dirigenziale con l'innesto del neo Direttore generale Alberico Turi, una vita spesa al comando del vivaio della Juve Stabia e dirigente dalle spiccate capacità manageriali ed organizzative. Ed è proprio in tandem col Ds Ciro Raimondo che Turi sta sondando alcune piste per rinforzare il pacchetto under del gruppo. Un binomio che funziona e che agisce in collaborazione con i vertici societari, i quali stanno assicurando una certo equilibrio gestionale dopo aver ereditato dalla precedente proprietà una situazione economica molto pesante. Fertile anche l'attività di connubio con realtà imprenditoriali del territorio, tra le quali spicca lo storico pastificio Garofalo, main sponsor che anche per questo campionato ha garantito il proprio contributo. Insomma, la strada verso la salvezza è tortuosa ma assolutamente percorribile. In attesa degli ultimi squilli di mercato...