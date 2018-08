Gragnano, arrivano tre under alla corte di Campana

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Tris di acquisti under per il Gragnano del direttore sportivo Ciro Raimondo. Alla corte del tecnico Rosario Campana, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb, arrivano l'esterno sinistro Salvatore Matino ('99, lo scorso anno al Sorrento), il centrocampista Antonio Greco ('98, l'ultima stagione tra Dro e Turris in D) e l'attaccante Antonio Di Costanzo (2000, reduce da un'annata divisa tra Casoria in Eccellenza e Ponticelli in Promozione). Matino e Greco sono cresciuti nel vivaio del Pomigliano di Franco Esposito e del responsabile tecnico Peppe Panico, mentre Di Costanzo è un prodotto della scuola calcio Fox Soccer, di stanza a Cercola e presieduta proprio da Esposito. In precedenza, il Gragnano aveva concluso l'ingaggio dell'attaccante ex Sarnese Michele Talia, classe '98.