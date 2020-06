Grosseto, il Ds saluta: "A 75 anni non me la sento di lasciare la famiglia per il calcio"

vedi letture

Manca solo la ratifica, ma il Grosseto è tra le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie C. Ma lo farà con una novità, perché il Ds, Egidio Bicchierai, ha lasciato l'incarico per motivi familiari. Dallo stesso spiegati dalle colonne de Il Tirreno - edizione Grosseto: "Voglio dire subito che si tratta di una scelta personale. Non potevo mettere il calcio davanti alla famiglia. Credetemi, è stata una decisione soffertissima, sulla quale ho a lungo riflettuto, ma non potevo fare diversamente. Avrei pagato di tasca mia per fare la Lega Pro col Grosseto, ma questa occasione è arrivata troppo tardi per me; a 75 anni non me la sentivo di mollare la famiglia e trasferirmi in Maremma. La Lega Pro non è la Serie D: richiede impegno costante e quotidiano, che non mi sentivo in grado di garantire, e non volevo mettere in difficoltà una società che mi ha dato tanto".