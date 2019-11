© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo il dramma del fallimento della scorsa estate a Palermo il calcio è rinato con una nuova società. Dei primi mesi di vita del nuovo club rosanero parla oggi il Corriere dello Sport nel pezzo dal titolo: "Il Palermo stravince senza follie. Budget rigoroso e zero sprechi". Spazio all'interno del quotidiano anche per le parole dell'ad Rinaldo Sagramola. "Salary Cap, niente premi per la C. Chi c'è ora vuole esserci anche in futuro in rosa".