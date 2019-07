© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Giornata decisiva per la rinascita del calcio a Palermo. Alle ore 20 di oggi chiuderà la finestra per la manifestazione d'interesse nei confronti del nuovo club rosanero. Fa il punto della situazione il Corriere dello Sport nel pezzo dal titolo "Per avere il Palermo duello Mirri-Ferrero". "I progetti più solidi - si legge ancora - sembrano essere due. Il sindaco Orlando in pochi giorni farà la sua scelta".