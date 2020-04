Corriere dello Sport: "Un esercito di calciatori aspetta il verdetto finale"

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, una miriade di club dalla Serie D in poi (Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria), attendono indicazioni post-emergenza coronavirus. Migliaia e migliaia di giocatori, un esercito di dilettanti in attesa di conoscere il proprio futuro: in Italia in il 98% dei tesserati è dilettante, mentre il restante 2% è in club di serie A, B e C. La speranza, per il mondo dei dilettanti, è la naturale conclusione dei tornei, ma oggi giorno che passa, questa ipotesi appare sempre più complicata anche se la speranza è l'ultima a morire. Se ciò non dovesse succedere, potrebbe essere cristallizzata la classifica, anche se il discorso delle promozioni e delle retrocessioni è tutto da intavolare. Magari salvando le prime e bloccando le seconde in vista di una nuova stagione “extra-large” accogliendo in D anche le ventotto promosse dall’Eccellenza. Tra le ipotesi di scuola si può configurare la prossima stagione una Serie D con otto gironi a venti squadre e uno a ventuno.