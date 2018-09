Gazzetta di Reggio: “2 dicembre, il derby Audace-Modena”

Partenza sprint per Krysztof Piatek con la maglia del Genoa. Uno exploit che ha portato il nove del Grifone fino alla Nazionale che domani sfiderà l'Italia a Bologna. "Sono partito forte - ha detto l'attaccante dal ritiro della sua Nazionale (fonte Il Secolo XIX) -, è il pallone che...

Bari, fatta per il ritorno di Brienza. Poi Neglia e Lora

Dopo la risoluzione con lo Spezia per Bolzoni c'è il Bari

Avellino, vicinissimo Sforzini. L'esperta punta è in cerca di rilancio

Cesena, volano gli abbonamenti. Anche meglio che in Serie A

Avellino, avv. Lentini: “Chiesta la riammissione in Serie B”

Serie D, colpo La Camera per il Seregno: tutte le ultime novità

Bari, in arrivo Bolzoni: domani si chiude

Bari, triplo colpo in canna. In attesa di Brienza

Seregno, colpo in mezzo al campo: arriva La Camera

Avellino, il calendario della Serie D. Via a Ladispoli, si chiude col Latina

De Laurentis jr: "A questo Bari dò 10, ma è presto per i bilanci"

Cesena, Pelliccioni: "Obbligati a vincere, ma non basta essere belli e forti"

Nocerina, arriva il centrocampista Ruggiero ex Pro Vercelli

Taglio alto dedicato al Reggio Audace sulla prima della Gazzetta di Reggio che fissa la data del derby emiliano in Serie D come appuntamento clou della stagione. “2 dicembre: il derby Audace-Modena” è il titolo scelto dal quotidiano che poi si sofferma sulle cose di campo: “Ponsat subito a segno. Battuto il Fabbrico 1-0”.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

