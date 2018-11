Il curioso caso di Alessio Abdoune. Il nazionale Under20 che gioca negli Juniores

La crisi profonda che sta attraversando il calcio italiano nelle serie minori sta generando una lunga lista di "effetti collaterali". In alcuni casi, ad esempio, giovani calciatori in rampa di lancio verso il professionismo rimangono arenati in società alle prese con grande che niente hanno a che vedere col rettangolo verde. E' questo il caso è Alessio Abdoune, centrocampista classe 2001 del Prato. Il giocatore, convocato in pianta stabile dalla Nazionale Under20 del Marocco, si allena quotidianamente con la prima squadra ma viene impiegato nella formazione Juniores del club toscano nonostante possa essere utilizzato nelle categorie superiori. Una situazione, questa, che potrebbe trovare soluzione nella prossima finestra di mercato durante la quale i club che si sono già interessati al ragazzo nato a Firenze potranno tentarne il tesseramento.