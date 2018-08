Il Bari potrebbe ripartire dal Girone F di Serie D

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvo sorprese, ovvero un ripescaggio in Serie C che appare utopistico come ha sottolineato il numero uno della terza lega Gabriele Gravina, il Bari targato De Laurentiis ripartirà dalla Serie D e molto probabilmente dal Girone F in cui si troverà a fronteggiare club provenienti da Marche, Abruzzo e Molise. Lo rivela Tuttobari.com. Se così fosse il Bari eviterebbe il girone con le altre pugliesi – Taranto su tutte – campane e calabresi ben più ostico sulla carta rispetto all'altro.