Il Bari si gode il tridente fantasia. In attesa di Brienza

© foto di Federico Gaetano

Spazio all'ottimo esordio del Bari in Serie D (0-3 in casa del Messina) sulla Gazzetta del Mezzogiorno che sottolinea le qualità dell'attacco: “Il Bari e quel tridente fantasia, aspettando la ciliegina Brienza”. “Floriano-Simeri-Neglia, il talento al servizio della squadra. – si legge ancora – Da Messina sono arrivati segnali forti. De Laurentiis ha costruito una squadra in grado di fare un campionato da dominatrice”.