Il giovane Adusa lascia il professionismo e si accasa alla Fidelis Andria

vedi letture

Quando nel 2015 il neo Responsabile del settore giovanile della Lazio, Joop Lensen, si presenta a Formello con l'ingaggio dell'allora quattordicenne Jonathan Adusa, gli esperti di calcio giovanile gridano al grande colpo in virtù delle lusinghiere relazioni sull'italo-ghanese.

Ma per l'ex Reggiana il cammino in bianco celeste si è rivelato abbastanza tortuoso, anche a causa di un carattere non esattamente tra i più semplici da gestire.

E così due anni dopo avviene il passaggio al Bologna, alla ricerca di un rilancio che la giovane età faceva ragionevolmente sperare. Ma anche l'avventura in Emilia si esaurisce nel giro di diciotto mesi a favore dell'Ascoli, pronto a dare una nuova chance all'attaccante mandandolo tre volte in prestito a società di serie D.

Notizia delle scorse settimane è la messa in regime di svincolo da parte dello stesso sodalizio marchigiano. Tre club professionistici in pochi anni che rinunciano alle prospettive di Adusa e preferiscono puntare su altri profili.

Il tempo delle scommesse e delle occasioni bruciate è finito, e Adusa è costretto a rimettersi completamente in gioco. Nelle scorse settimane la Fidelis Andria, ambiziosa formazione di serie D, si fa avanti per il giocatore che, essendo nato nel 2001, avrebbe ancora davanti a sé praterie intere da percorrere. Adusa si trova in ritiro con i nuovi compagni, si è detto desideroso di dare il massimo e di fare bene. Con l'obiettivo del ritorno al professionismo ancora a portata di mano.