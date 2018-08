Il Mattino sull'Avellino: “Il girone della D è servito”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio alla composizione dei gironi di Serie D sull'edizione avellinese de Il Mattino che titola: “Avellino, il girone della D è servito”. La squadra irpina finisce nel raggruppamento con laziali e sarde. “È andata esattamente come ci si augurava che andasse. Al di là delle dichiarazioni di rito l'aver evitato le corazzate pugliesi o le squadre siciliane e calabresi basta e avanza per essere ottimisti. - si legge nell'articolo – Logisticamente e calcisticamente meglio non poteva andare perché tecnico e direttore sportivo conoscono bene il Girone G per averlo disputato lo scorso anno rispettivamente con Lanusei e Lupa Roma”.