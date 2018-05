Il Modena guarda al passato: da De Biasi a Luppi occhi su tanti ex

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Modena che si appresta a ripartire sotto la guida dei due Romano (Sghedoni e Amadei) e guarda al passato per costruire un futuro brillante e vincete. Il neo direttore sportivo dei gialloblù Doriano Tosi per la panchina sta cercando un grande colpo come quello che riporterebbe in Emilia Gianni De Biasi, protagonista della scalata dalla C1 alla Serie A, che però al momento avrebbe declinato l'offerta per provare ad allenare a livelli più alti. Lo riporta Il Resto del Carlino spiegando che Tosi sta cercando di riportare a Modena diversi ex che hanno lasciato un ottimo ricordo nella piazza: il difensore centrale Armando Perna, il centrocampista Riccardo Nardini e l'attaccante Davide Luppi sono i principali obiettivi anche se non sarà facile, anche per i costi, riportarli in gialloblù.