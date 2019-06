© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Modena vuole svoltare decisamente pagina dopo l’amara conclusione della passata stagione con la Serie C sfumata nello spareggio contro la Pergolettese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena il club si sarebbe mosso per portare in gialloblù Mauro Zironelli, reduce dall’esperienza alla Juventus U23 e molto corteggiato in Serie C. C’è già stato un contatto ufficioso, mentre nella prossima settimana dovrebbe esserci un incontro vero e proprio.

Anche a livello dirigenziale si sta cercando un uomo di alto profilo: Leandro Rinaudo, Raffaele Ferrara e Fabrizio Salvatori i nomi più caldi.