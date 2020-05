Il mondo del calcio piange Andrea Rinaldi. Il toccante ricordo del presidente del Legnano

vedi letture

Il mondo del calcio piange Andrea Rinaldi, centrocampista classe 2000. Il calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta è stato colpito da un aunerisma e, dopo aver lottato per tre giorni tra la vita e la morte, è deceduto questa mattina.

Molto toccante il ricordo del presidente del Legnano, club di Serie D in cui il calciatore militava dalla scorsa estate: "Andrea - ha scritto il presidente Giovanni Munafò - arrivava agli allenamenti e come prima cosa veniva a salutarmi. Questo è un ricordo che porterò nel cuore. Un ragazzo straordinario, un esempio per tutti. A nome della società esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. Siamo sicuri che Andrea da lassù potrà essere il solito guerriero di sempre, che lottava in mezzo al campo per dare una gioia ai tifosi del Legnano".