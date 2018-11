Il nuovo Bari al San Nicola: oltre 10mila tifosi. La Nord torna a cantare

Di fronte non c’è la Juve o il Milan, ma la Sancataldese: prima stagionale del nuovo SSC Bari targato De Laurentiis, il San Nicola risponde presente. Numeri che di Serie D hanno davvero poco: oltre 10 mila i tifosi presenti nello stadio del capoluogo pugliese per la gara (in corso di svolgimento in questi minuti) e, anche se la curva sud è ancora chiusa, la Nord può tornare a cantare la propria passione.