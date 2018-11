Il poker è servito: il Bari fa 4 su 4. Che numeri per i biancorossi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro su quattro per il nuovo Bari. Ieri i biancorossi hanno steso 3-0 l'Igea Virtus: risultato rotondo, anche oltre una prestazione giudicata da qualcuno non entusiasmante. Contano i numeri, però, e quelli fanno colpo: 13 gol realizzati in quattro gare per i biancorossi, a punteggio pieno con un solo gol subito. La Serie D, in buona sostanza, non fa paura ai ragazzi di Cornacchini, in gol con ben nove calciatori: Floriano, Simeri, Pozzebon, Neglia, Piovanello, Di Cesare, D’Ignazio, Mattera e Bolzoni. Numeri sul campo, numeri sugli spalti: gli abbonamenti al San Nicola, in attesa di comunicazioni ufficiali, sfiorano quota diecimila tessere. E a Barcellona Pozzo di Gotto sono arrivati oltre 350 tifosi biancorossi. Cifre fuori categoria per la Serie D. Come il nuovo Bari di De Laurentiis.