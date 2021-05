Il punto sul campionato di Serie D: il Trento vince ancora, Picerno a -3 dal Taranto

vedi letture

Nella giornata di ieri si sono disputati alcuni incontri del campionato di Serie D, che sta ormai volgendo al termine: su TuttoC.com, come di consueto, proponiamo la panoramica completa dei nove gironi di quarta serie, soffermandoci ovviamente sulle squadre in lotta per la promozione in Serie C. L'approdo tra i professionisti è ormai dietro l'angolo per Trento, Seregno e Monterosi.

GIRONE A

Il successo esterno per 2-0 sul campo del Derthona regala al Gozzano la vetta della classifica: scavalcate in un colpo solo PDHAE e Castellanzese, con una partita ancora da recuperare il vantaggio potenziale è di ben cinque punti rispetto alle inseguitrici.

Classifica: Gozzano* 65, PDHAE 63, Castellanzese 62, Bra* 61, Sestri Levante* 53

GIRONE B

Situazione invariata nel Girone B con il Seregno in attesa della promozione matematica in Serie C: il salto nei professionisti può già avvenire in occasione della prossima gara interna contro il Brusaporto, in programma il 30 maggio.

Classifica: Seregno 64, Fanfulla 58, Casatese 53, Crema 52, NibbionOggiono 51

GIRONE C

Il Trento fa il suo dovere, battendo 2-0 l'Adriese, ma non riesce a chiudere definitivamente il discorso per il salto di categoria a causa della contemporanea affermazione dell'Arzignano (che ha una partita in meno) sul Cjarlins Muzane: nel weekend è in programma Trento-Campodarsego, partita che potrebbe regalare la C ai gialloblù.

Classifica: Trento 72, Arzignano* 58, Manzanese 57, Union Clodiense 55, Mestre 53

GIRONE D

Nessun cambiamento in testa alla classifica: in attesa dei due recuperi del Fiorenzuola, rimane in vetta l'Aglianese con tre punti di vantaggio sui rossoneri e sul Lentigione.

Classifica: Aglianese 61, Fiorenzuola** 58, Lentigione 58, Pro Livorno 42, Real Forte Querceta 42

GIRONE E

Solo un pareggio per la capolista Montevarchi in casa contro l'Ostia Mare (2-2), dunque è rinviato l'appuntamento con la fuga sul Trastevere: al momento sono cinque i punti di distacco tra le due formazioni, ma i laziali hanno una gara ancora da recuperare.

Classifica: Montevarchi 59, Trastevere* 54, Trestina 49, San Donato 47, Follonica Gavorrano 47

GIRONE F

Non cambia il quadro nelle prime cinque posizioni della classifica del Girone F: il Campobasso, con una partita in meno, comanda a +5 sul San Nicolò Notaresco, l'unica formazione che potrebbe impensierire la capolista in questo rush finale di stagione.

Classifica: Campobasso* 61, San Nicolò Notaresco 56, Cynthialbalonga 46, Castelfidardo 45, Matese 45

GIRONE G

Nell'unico recupero disputato sorride l'Arzachena, che si impone di misura (1-0) sul Giugliano e si avvicina alla zona salvezza. In testa il discorso promozione sembra ormai chiuso visto il netto vantaggio del Monterosi sul resto del gruppo.

Classifica: Monterosi 70, Latina** 52, Vis Artena* 51, Nocerina 47, Savoia 46

GIRONE H

Il Picerno cala il tris nel recupero contro la Puteolana (3-0) e si porta a tre punti dalla vetta della classifica occupata dal Taranto: visti i cinque punti di margine sulla Fidelis Andria terza, dovrebbe essere un discorso a due per la promozione in C. Al prossimo turno dovrebbero esserci due impegni agevoli, almeno sulla carta, per entrambe: Taranto-Altamura e Brindisi-Picerno.

Classifica: Taranto 59, Picerno 56, Fidelis Andria 51, Lavello 50, Casarano 49

GIRONE I

Turno infrasettimanale senza alcun problema per ACR Messina (4-1 sul Rende) e FC Messina (0-1 a Licata): la Gelbison cade in casa contro il Castrovillari e si allontana dalle prime due posizioni.

Classifica: ACR Messina 64, FC Messina 60, Gelbison 57, San Luca* 49, Acireale* 47