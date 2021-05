Il punto sul campionato di Serie D: Trento in C, Monterosi quasi. Fuga Gozzano

Serie D nuovamente in campo nel weekend: nella giornata di ieri è arrivato il primo verdetto della stagione, con il Trento che ha archiviato la pratica nel Girone C strappando il pass per il ritorno nel calcio professionistico. Vantaggio rassicurante, anche se non c'è ancora l'ausilio della matematica, per Seregno (Girone B) e Monterosi (Girone G).

GIRONE A

Vittoria importantissima per il Gozzano in casa della Caronnese (0-1): alla luce dei pareggi di PDHAE (0-0 con il Saluzzo) e Bra (2-2 in trasferta con il Derthona), il vantaggio sul resto del gruppo è ora di quattro punti con ancora una partita da recuperare.

Classifica: Gozzano* 68, PDHAE 64, Bra* 62, Castellanzese 62, Sestri Levante* 56

GIRONE B

Campionato fermo per dare spazio ai recuperi: situazione invariata in testa alla classifica, il Seregno è ad un passo dall'approdo nei professionisti.

Classifica: Seregno 64, Fanfulla 58, Casatese 53, Crema 52, NibbionOggiono 51

GIRONE C

Arriva dal Girone C la prima squadra sicura della promozione in terza serie: è il Trento, che non ha fallito il match-point casalingo contro il Campodarsego. La vittoria per 2-1 condanna Arzignano e Manzanese a dover lottare esclusivamente per il secondo gradino del podio in questo finale di stagione.

Classifica: TRENTO 75 , Manzanese 60, Arzignano* 59, Union Clodiense 58, Mestre 54

GIRONE D

L'Aglianese vince in trasferta sul campo del Sasso Marconi e si conferma in vetta alla graduatoria del Girone D: in seconda posizione, a -3, c'è il Lentigione, che non ha lasciato scampo al Corticella (3-1), mentre il Fiorenzuola è scivolato sul gradino più basso del podio in seguito al pareggio con il Real Forte Querceta (1-1).

Classifica: Aglianese 64, Lentigione 61, Fiorenzuola** 59, Prato* 44, Real Forte Querceta 43

GIRONE E

Campionato fermo nel weekend: situazione invariata in vetta con il Montevarchi a +5 sul Trastevere.

Classifica: Montevarchi 59, Trastevere* 54, Trestina 49, San Donato 47, Follonica Gavorrano 47

GIRONE F

Weekend positivo per le prime due della classe: il Campobasso vince di misura a Giulianova (0-1), il San Nicolò Notaresco non stecca sul campo del Tolentino (0-2). Ok anche Cynthialbalonga, Matese e Pineto: queste tre squadre, però, sono già tagliate fuori dalla lotta per la promozione in Serie C.

Classifica: Campobasso* 64, San Nicolò Notaresco 59, Cynthialbalonga 49, Matese 48, Pineto** 46

GIRONE G

Sorprendente pareggio della capolista Monterosi in casa dell'Afragolese, formazione in lotta per non retrocedere in Eccellenza: i viterbesi, comunque, mantengono ben sedici punti di vantaggio sul Latina e si apprestano a festeggiare, già nelle prossime settimane, il salto in terza serie.

Classifica: Monterosi 71, Latina** 55, Vis Artena* 51, Savoia 49, Nocerina 48

GIRONE H

Discorso ancora aperto nel Girone H, dov'è lotta a due tra Taranto e Picerno: come prevedibile, entrambe hanno centrato i tre punti negli impegni contro Altamura e Brindisi. La Fidelis Andria supera il Portici e rimane in terza posizione, a -5 dalla seconda piazza.

Classifica: Taranto 62, Picerno 59, Fidelis Andria 54, Lavello 51, Bitonto 51

GIRONE I

L'FC Messina si aggiudica lo scontro diretto con la Gelbison e "taglia" in due la classifica aprendo ad una mini-fuga in coabitazione con i concittadini dell'ACR Messina: a tre giornate dalla fine della stagione regolare, le due formazioni dello Stretto si stanno giocando la promozione in C.

Classifica: ACR Messina 67, FC Messina 63, Gelbison 57, San Luca* 52, Acireale* 50