Il punto sulla Serie D: si ferma il Sorrento. Fiorenzuola a forza cinque

Torna l'appuntamento con il "Punto sulla Serie D". Nella giornata di ieri è ripreso regolarmente il campionato, ancora fortemente condizionato dai rinvii per l'emergenza Covid-19: è stato modificato il protocollo, ma in sostanza non sembra essere cambiato nulla con ancora tantissime partite posticipate per casi di contagio. Di seguito la panoramica completa di quanto avvenuto nei nove gironi del torneo di quarta serie.

GIRONE A

Nella giornata di ieri sono andati in scena appena due incontri validi per la nona giornata: successi esterni per Chieri (0-3 contro la Folgore Caratese) e Imperia (1-4 con il Fossano). Resta al comando della classifica il Bra a quota 19, seguito da PDHAE e Derthona: le tre squadre di vertice hanno due incontri da recuperare.

Classifica: Bra** 19, PDHAE** 16, Derthona** 14, Lavagnese* 13, Caronnese* 13

GIRONE B

Turno di stop per il Crema, ne approfittano Real Calepina e Seregno che vincono rispettivamente con Caravaggio (1-0) e Tritium (2-1) e si portano momentaneamente in testa alla graduatoria con 15 punti. Cade il Franciacorta, battuto 1-0 dal Sona che a breve potrà contare sull'esperienza dell'ex Inter Maicon: vince, invece, la Casatese nello scontro diretto con il Fanfulla (2-0).

Classifica: Real Calepina 15, Seregno 15, Crema* 14, Casatese 14, Franciacorta 11

GIRONE C

Inatteso crollo casalingo della capolista Delta Porto Tolle, battuta 4-0 dalla Manzanese ma comunque ancora in testa grazie alla sconfitta del Mestre sul campo del Belluno nel match clou della nona giornata. Il Cjarlins Muzane centra il quarto risultato utile consecutivo: 2-2 interno con il Caldiero Terme in una gara caratterizzata da ben quattro espulsioni, due per parte.

Classifica: Delta Porto Tolle 18, Trento* 17, Mestre* 17, Belluno 15, Cjarlins Muzane 15

GIRONE D

L'Aglianese vince 1-0 contro la Sammaurese e consolida il primato nel Girone D con 15 punti e due gare ancora da recuperare: il Fiorenzuola resta al passo, la truppa di mister Tabbiani vince addirittura 5-1 a Bologna contro la matricola Corticella agganciando il Prato in seconda posizione. Recupera posizioni anche il Pro Livorno in virtù del 3-1 inflitto al Sasso Marconi.

Classifica: Aglianese** 15, Fiorenzuola* 13, Prato** 13, Pro Livorno* 12, Lentigione* 11

GIRONE E

Prosegue la corsa al vertice di Trastevere e Cannara, appaiate al primo posto a 15 punti: i laziali hanno vinto 1-0 con la Trestina mentre gli umbri si sono imposti per 3-2 in casa dell'Ostia Mare. Il Siena, che ha una partita in meno rispetto alle due formazioni di testa, non ha fallito contro il Montespaccato (1-0) raggiungendo la terza posizione in solitaria a quota 12.

Classifica: Trastevere 15, Cannara 15, Siena* 12, Tiferno Lerchi* 11, Foligno* 11

GIRONE F

Il Campobasso consolida la leadership del Girone F dopo il 4-1 inflitto al San Nicolò Notaresco, ma alle sue spalle resiste il Castelnuovo Vomano (1-2 in trasferta con il Matese). Ancora imbattuta la Recanatese, reduce dal 3-0 casalingo contro il Rieti. Raggiunge la parte alta della classifica il Fiuggi, vittorioso per 3-0 sul Porto Sant'Elpidio e capace di centrare il terzo risultato utile consecutivo.

Classifica: Campobasso* 16, Castelnuovo Vomano 15, S.N. Notaresco 14, Recanatese* 14, Fiuggi 11

GIRONE G

E' lotta a due nel Girone G tra Latina e Monterosi, che non hanno fallito i rispettivi appuntamenti con Savoia (2-0) e Lanusei (3-1). Buona vittoria casalinga per il Muravera contro il Gladiator (2-1), in ottica salvezza da segnalare l'affermazione del Giugliano contro l'Afragolese.

Classifica: Latina 18, Monterosi 17, Savoia 13, Muravera* 11, Nocerina* 10

GIRONE H

Prima sconfitta stagionale per il Sorrento, battuto 4-3 dal Lavello nella partita più rocambolesca del weekend: la testa della classifica, comunque, resta al sicuro visti i due punti di margine sul Casarano, vittorioso 3-1 in casa contro l'Altamura. Rallentano Picerno e Taranto, fermati sul pari da Audace Cerignola (1-1) e Gravina (1-1).

Classifica: Sorrento 16, Casarano 14, Lavello 12, Picerno 12, Taranto 12

GIRONE I

L'Acireale vola in solitaria in testa alla classifica grazie al 2-0 sul Licata ma, soprattutto, in virtù del mezzo passo falso del San Luca (0-0 contro il Santa Maria Cilento) e della seconda sconfitta consecutiva della Cittanovese (ko 2-1 in casa del Rotonda). Fermo ai box l'FC Messina.

Classifica: Acireale 16, San Luca 14, Cittanovese 13, FC Messina* 13, Santa Maria Cilento 12