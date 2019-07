Incocciati riparte dall'Atletico Terme Fiuggi: "Progetto ambizioso"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Incocciati torna ad allenare e riparte dall'Atletico Terme Fiuggi. Progetto per la promozione tra i professionisti quello del club di Serie D, che punta a partire subito con il piede sull'acceleratore affidandosi all'ex giocatore di Inter, Atalanta e Napoli in panchina per un progetto molto ambizioso. La parola ora passa al campo, con lo stesso Incocciati che ha affermato: "Ho voluto al mio fianco persone qualificate e del posto, oltre ovviamente ai miei strettissimi collaboratori. Fausto Russo sarà il nostro preparatore atletico, Michele Mangiapelo si occuperà dei portieri alla sua prima esperienza in questo ruolo dopo tanti anni in campo. Alessandro Aiutori il massaggiatore, Davide Fiorini e Mariacristina Giorgini i fisioterapisti. Per noi è un orgoglio poter godere di uno staff di questo livello, affinché il progetto ambizioso parta proprio dalla nostra città”.