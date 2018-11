Incredibile, ma vero. L'Este fa ricorso per il colore dei pali

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Incredibile, ma vero. È proprio il caso di dirlo in merito al ricorso presentato dall'Este dopo la sconfitta contro la Virtus Bolzano per 4-1 nell'ultimo turno di Serie D. Il club ha infatti sporto reclamo per il colore non regolamentare dei pali che anziché essere laccati di bianco erano grigi.

“Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.C. ESTE S.R.L. avverso l’ esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito”, così ha scritto il Giudice Sportivo nel suo comunicato di ieri, ma al momento non è ancora arrivato il pronunciamento atteso per la giornata di oggi.

Lo riferisce Trivenetogoal.it che riporta anche le parole dei direttori sportivi dei due club interessati: “Ci sono state difficoltà visive per i nostri attaccanti – spiega Gabriele Maule dell'Este – abbiamo contestato immediatamente presentando reclamo”. “Sono sconcertato – ha risposto Fausto Grandi della Virtus Bolzano – Questo non è sport”.