Ischia, la rinascita parte dal ticket Pavarese-Taglialatela

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Ricomincerà da Ischia l'avventura dirigenziale di Gigi Pavarese, direttore sportivo irpino con una lunghissima carriera tra i professionisti. Il club gialloblù, in Lega Pro fino al 2016, è ripartito la scorsa stagione dalla Prima categoria regionale col nome di ASD Rinascita Ischia Isolaverde, rinominata nelle ultime ore SSD Ischia. A Pavarese, il club presieduto da Emanuele D'Abundo ha affidato l'intera ricostruzione tecnica in vista della prossima stagione nominandolo Direttore Generale con la contestuale investitura di Pino Taglialatela in qualità di responsabile del settore giovanile. Il prossimo passo della società sarà adesso quello di rilevare un titolo di Eccellenza, con la possibilità comunque di conseguire un ripescaggio in Promozione. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.