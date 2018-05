Juniores Cup 2018, martedì il via: per la Nocerina ci sono Illiano e Atteo

© foto di Pietro Mazzara

Partirà martedì 8 maggio, dopo la conclusione del campionato di serie D prevista per oggi, la Juniores Cup 2018, evento a cui parteciperanno le rappresentative dei nove gironi del massimo torneo dilettantistico, tutte inserite in tre raggruppamenti. La manifestazione si svolgerà dal 7 al 12 maggio nelle località di Camaiore e Viareggio. Le prime tre classificate di ciascun triangolare, più la migliore seconda in assoluto, accederanno alle semifinali in programma venerdì 11 maggio a Capezzano Pianore e Lido di Camaiore. Finalissima il giorno dopo (ore 11) presso il “Necchi Balloni” a Forte dei Marmi. Si apre martedì a Viareggio (ore 15) con la sfida tra Rappresentativa “H” e Rappresentativa “C”. A vincere lo scorso anno la 35ma edizione del torneo è stata la rappresentativa del girone H (Campania, Basilicata e Puglia). Il debutto per la rappresentativa del girone I, ancora apertissimo nel campionato di categoria con Vibonese e Troina che oggi si contenderanno l'accesso in serie C, è previsto per mercoledì 9 a Forte dei Marmi (ore 18): in questo gruppo spiccano soprattutto due elementi in forza alla Nocerina, il centrocampista Antonio Atteo (2001) e l'esterno d'attacco Antonio Illiano (2000), due dei migliori under a disposizione di mister Massimo Morgia. Peraltro sono già innumerevoli le esperienze di Illiano con settori giovanili di club professionistici come Lazio (club che lo ha tenuto a battesimo), Pro Vercelli e Udinese. Quindi apparizioni con Albanova e Afragolese in Eccellenza campana, poi il passaggio in D ai molossi. Un'altra chance, dunque, per la talentuosa ala puteolana.