L'Aprilia Racing Club smentisce le voci su Cassano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso una nota ufficiale, l'Aprilia Racing Club comunica che Antonio Cassano non arriverà nel Lazio. La società del presidente Antonio Pezone, pur apprezzando l'indiscusso talento del giocatore di Bari Vecchia, smentisce le voci di mercato che, in queste ore, hanno accostato l'ex Real Madrid alle Rondinelle. La società, tuttavia, resta attiva e dopo gli arrivi di Daniele Corvia e Ruben Olivera, tra gli altri, non esclude altri colpi.