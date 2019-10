L'Arzachena si gode un figlio d'arte: esordio per Mario Jardel Junior

Al padre, Mario Jardel, l’avventura in Italia sicuramente non suscita grandi ricordi: arrivato nel 2004 dopo aver dominato in Europa (due volte Scarpa d’Oro e campione con il Porto nel 1999-200) a suon di gol infatti il brasiliano collezionò appena tre presenze con la maglia di un Ancona che retrocesse senza appello collezionando appena 13 punti.

Ora è il figlio Mario Jardel Junior a provare a riscattare il ricordo lasciato nel nostro paese dal padre, partendo dalle serie inferiori. Il classe ‘96 infatti è stato tesserato dall’Arzachena in Serie D e nell’ultima giornata ha esordito contro il Tor Sapienza giocando mezzora. Ora solo il tempo ci dirà se il piccolo (si fa per dire essendo alto 192 centimetri) Jardel avrà maggiore fortuna del padre, quantomeno in Italia.