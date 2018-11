L. De Laurentiis: "Vogliamo fidelizzare sempre più persone al Bari"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato dei suoi primi mesi alla guida del club pugliese e del suo rapporto con il calcio: “Capisco poco di calcio, esattamente come papà all'alba del nuovo progetto. In linea di massimo ero, e non sarò più, quello degli Europei e dei Mondiali. Per me il calcio era sintetizzato agli eventi imperdibili, quando devi esserci per il tuo senso di appartenenza. Le mie giornate ora sono pienissime, non ho un minuto per respirare. Per quanto riguarda lo stadio stiamo valutando cosa fare per migliorarlo e poi lavoriamo alla nazionalizzazione e internazionalizzazione del brand. In Italia c'è oltre un milione di persone, forse siamo più vicini al milione e mezzo, fidelizzate per il Bari e vogliamo andare ancora oltre. - conclude De Laurentiis - Bari e Napoli hanno un appeal straordinario, sono città nate per trasmettere entusiasmo, appeal, amore. Il 13 settembre ho chiesto una totale apertura social. Lo slogan deve essere soprattutto quello di un'azienda che ha il dovere di fare sentire il tifoso come se fosse a casa, comodo e con qualsiasi confort".