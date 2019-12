© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Un piccolo inciampo, il secondo di tutta la prima parte della stagione, quando manca ormai solo una giornata a chiudere il girone di andata in Serie D.

Doccia fredda, ieri, per il Palermo, che ha visto il "Barbera" violato dall'Acireale, bravo a imporsi sui rosanero per 1-3, in quella che appunto è stata la seconda sconfitta stagionale dei siciliani. Che sono all'11^ giornata avevano visto cadere la loro imbattibilità, in quello che è stato lo scontro spartiacque con il Savoia: i campani hanno vinto per 0-1 in terra sicula, e da li qualcosa è cambiato.

Per il Palermo due vittorie, un pareggio e la recente sconfitta, per il Savoia quattro vittorie, che hanno sensibilmente accorciato la graduatoria del Girone I: conduce sempre la formazione siciliana, ma il distacco dai campani è ora solo di cinque punti.

Tutto tornato in discussione, la lotta per la promozione in C è apertissima.