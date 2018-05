La Juve è solo un ricordo. Didiba riparte da Eboli puntando alla salvezza

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Joss Didiba Moudoumbou riparte dalla Serie D e da Eboli più precisamente dopo oltre sei mesi da svincolato. Una storia strana quella dell'italo-camerunese che solo pochi anni fa sembrava sul procinto di spiccare il volo. Dopo appena nove presenze, con un gol, in Serie B con la maglia del Perugia infatti il centrocampista classe '97 veniva chiamato dalla Juventus per essere aggregato alla Primavera, allenata allora da Fabio Grosso, per giocare il Torneo di Viareggio e la seconda parte di stagione. Sembrava la realizzazione di un sogno che però troppo velocemente si è trasformata in un incubo con il ritorno a Perugia, la cessione in prestito al Matera in Serie C (appena due presenze) e poi la risoluzione del contratto nell'agosto scorso. Da allora il calciatore è stato accostato a vari club senza però nessuno che volesse seriamente puntare su un calciatore giovane e che aveva mostrato ottime doti nei suoi primi passi fa i professionisti, almeno fino a qualche giorno fa quando l'Ebolitana, 13esima nel Girone I di Serie D, ha deciso di metterlo sotto contratto per andare alla caccia della salvezza.