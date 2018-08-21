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L.De Laurentiis: “Ho accettato subito la presidenza del Bari, vivrò in città"

21.08.2018 22:23 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 9475 volte
© foto di Ivan Cardia

La conferenza odierna a Bari ha visto l'annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis: suo figlio Luigi De Laurentiis sarà il presidente dei galletti. Queste le sue parole: “Sono felicissimo di essere qui, ero a Londra e seguivo dei progetti cinematografici. Ho deciso in un'ora di accettare la presidenza del Bari. La città di Bari e il Bari sono eccellenze italiane fantastiche, si può internazionalizzare queste eccellenze lavorando a testa bassa. Si può lavorare per portare ad alti livelli questa squadra. Verrò a vivere a Bari per un po' di tempo, seguirò il più possibile le vicende legate al club. C'è grande passione voglia di essere qui, è una città che ho visitato più volte e ho sempre amato", ha detto Luigi De Laurentiis.

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