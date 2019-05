Lecco, il primo colpo per la Serie C potrebbe essere Gioè

Fonte: Tuttoc.com

Il Lecco, annunciato il nuovo direttore sportivo Marco Tesini, con mister Gaburro che guiderà la squadra anche in Serie C, si guarda già intorno per piazzare i primi colpi per il campionato che verrà. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, una delle prime scelte del club lombardo risponde al nome di Bryan Gioè. L'attaccante è stato capocannoniere del Girone A di Serie D, segnando ben 22 gol con la maglia della Folgore Caratese. Per il classe '93 sarebbe un ritorno in Lega Pro, dopo le esperienze con Pavia, Grosseto, Tuttocuoio e Pontedera.