Legnago, Venturato: "Serie C un'emozione indescrivibile. Possiamo affrontarla senza patemi"

vedi letture

Davide Venturato, presidente del Legnago, ha parlato ai microfoni di Telenuovo del probabile ripescaggio del suo club in Serie C: "Sono entrato nel Legnago nel 2012 a piccoli passi, dopo un paio di anni sono diventato vicepresidente e nel 2017 ho preso in mano le redini della società e abbiamo organizzato un club che è un fiore all’occhiello di questi tempi, visto il periodo. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - La Serie C è un’emozione incredibile, se oggi possiamo affrontarla senza grossi patemi è per il lavoro fatto in questi anni. Io cerco sempre di lasciare lavorare, anche se è difficile limitarsi. Se ci sono problemi cerco di parlarne sui responsabili, che devono rispondere sulle azioni che fanno. Anche io sono appassionato di calcio, lascio sempre che siano i dirigenti ad avere l’ultima parola. In Serie C non ci poniamo limiti, ma è chiaro che il primo obiettivo dev’essere la salvezza”