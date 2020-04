Legnano, il ds Mavilla: "Ci piacerebbe finire la stagione e giocarci la Serie C sul campo"

vedi letture

Il direttore sportivo del Legnano Matteo Mavilla ha parlato a Tuttosport della difficile situazione della Serie D a causa dell'emergenza Coronavirus e della voglia di tornare in campo: “Mi piacerebbe finire la stagione, in primo luogo perché significa che il periodo più brutto sarà passato e poi perché sarebbe ipocrita non voler terminare la stagione essendo in corsa per la Serie C. - continua Mavilla - Molti fanno i moralisti, ma dietro alle prese di posizione non vorrei ci fossero interessi personali. La tragedia la vive chi ha perso i propri cari o chi rischia di vedere svanire l'opportunità di lavoro, non chi è costretto a rimanere a casa seduto su un divano davanti alla televisione. La salute è la cosa più importante e bisogna aspettare le decisioni che verranno fatte dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Dipartimento Interregionale che gestisce la Serie D”.